В Смольном рассказали о будущем парка у Камышовой и Яхтенной

54 га из 75 займет лесопарковая зона. Фото: gov.spb.ru
54 га из 75 займет лесопарковая зона. Фото: gov.spb.ru

Активные работы начнутся в августе, парк должны открыть к сентябрю 2021 года.

Работы по созданию парка у перекрестка Камышовой и Яхтенной начнутся в августе, сообщили в Смольном 17 июня. Сам парк должен появиться к сентябрю 2021 года.

Последние 2 года территорию готовили к грядущим работам: искали снаряды времен войны, удаляли аварийные деревья и так далее. Сейчас в Смольном завершают конкурс на проект.

Экопарк совместит в себе лесопарк и парк с детскими площадками и амфитеатром. Общая площадь составит 75 га, и 54 га из них будет занимать лесопарковая зона. В Смольном надеются, что в парке высадят растения из Красной книги и в целом территория станет местом для изучения редкой флоры и фауны. У места впадения Восточного канала в Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге обещают отремонтировать Торговый мост.

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В Смольном рассказали о будущем парка у Камышовой и Яхтенной