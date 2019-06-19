На Культуры воспитательницу детсада госпитализировали

Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Все случилось еще 17 июня, но подробности инцидента стали известны только в эту среду. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Инцидент произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга в детском саду на проспекте Культуры. В какой-то момент по непонятной причине воспитательница упала в обморок – в результате она сильно ударилась головой. Врачи, осмотревшие ее, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отвезли петербурженку в реанимацию. На тот момент ее состояние оценивали как тяжелое – что с ней сейчас, не сообщается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионер регулярно падает в обмороки на акциях в Санкт-Петербурге. Люди предположили, что мужчина падает в обмороки “профессионально”, а оппозиция использует его в целях пропаганды. На фотографиях действительно один и тот же человек.