Стала известна дата начала съемок фильма «Брат-3»

В конце июля в городе Красногорске Московской области начнут снимать третью часть фильма «Брат». Режиссером фильма станет российский музыкант и шоумен Стас Барецкий.

Вадим Горжанкин, PR-директор Стаса Барецкого, отметил в своем сообщении, что съемочная группа уже получила первые деньги от спонсоров на производство фильма.

Барецкий сообщает, что новый фильм будет отличаться от первых двух частей тем, что это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Также он отметил, что по большей части в фильме будет играть недостаточно известный, но талантливый и перспективный актерский состав.

В сообщении было добавлено, что по сюжету, главным героем фильма стане младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на реалити-шоу «Дом-2». А старшего брата сыграет сам режиссер фильма, Стас Барецкий.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала, что оператор голливудских фильмов планирует снять в Петербурге ленту о жизни в общаге.