Стала известна дата начала съемок фильма «Брат-3»

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма "Брат" (1997)

В конце июля в городе Красногорске Московской области начнут снимать третью часть фильма «Брат». Режиссером фильма станет российский музыкант и шоумен Стас Барецкий.

Вадим Горжанкин, PR-директор Стаса Барецкого, отметил в своем сообщении, что съемочная группа уже получила первые деньги от спонсоров на производство фильма.

Барецкий сообщает, что новый фильм будет отличаться от первых двух частей тем, что это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Также он отметил, что по большей части в фильме будет играть недостаточно известный, но талантливый и перспективный актерский состав.

В сообщении было добавлено, что по сюжету, главным героем фильма стане младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на реалити-шоу «Дом-2». А старшего брата сыграет сам режиссер фильма, Стас Барецкий.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала, что оператор голливудских фильмов планирует снять в Петербурге ленту о жизни в общаге.

брат 3 красногорск Стас Барецкий съемки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС советует петербуржцам провести пятницу дома. На Петербург надвигается шторм
Стала известна дата начала съемок фильма «Брат-3»
Беглов изменил постановление городского правительства от 2004 года
Правительство Ленобласти и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
В Невском районе на утре загорелся Volkswagen
За мелкую кражу в магазине задержали жителя Карелии – оказалось, он в розыске
Первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В России создано пиво, предотвращающее похмелье