На границе у пассажиров отняли полтонны еды

Через границу нельзя везти более 5 кг мясо-молочных продуктов в заводской упаковке. Фото: ursn.spb.ru

Через границу нельзя везти более 5 кг мясо-молочных продуктов в заводской упаковке. Фото: ursn.spb.ru

Сотрудники Россельхознадзора в июне задержали на государственной 89 человек, которые пытались незаконно ввести в страну продукты животного происхождения.

На границе с Финляндией и Эстонией, а также в аэропорту Пулково из ручной клади и багажа пассажиров было изъято 523 кг запрещенной к провозу еды: молочных и мясных продуктов, рыбы, меда, кормов для животных.

Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям напоминает, что ввозить такие продукты можно только в заводской упаковке и не более 5 кг. На ввоз превышающих эту отметку объемов следует иметь ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россельхознадзор снял на видео “казнь” сыра и колбасы из ЕС