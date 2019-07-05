Верка Сердючка возвращается на сцену

Украинский певец Андрей Данилко объявил о возвращении на сцену эпатажной певицы на сцену.

В июле прошлого года Данилко принял решение об уходе с большой сцены в образе Верки Сердючки. Тогда он заявлял, что будет появляться только на локальных мероприятиях. Теперь он объяснил тогдашний уход нехваткой сил из-за плотного рабочего графика. «Как только будут силы, появится и желание», — сообщил шоумен украинскому изданию The Lime.

Во время вынужденного отпуска Данилко не прекращал творить — у него появилось множество нового материала, который он вскоре представит. Также все это время артист продолжал работать в шоу-бизнесе: он входил в состав жюри на «Евровидение-2019» и на шоу X Factor в Украине.

Стало известно, что на текущий момент артист работает над созданием нового образа для Верки Сердючки.

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