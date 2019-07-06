Рождественская ярмарка переедет на Манежную площадь

Уже несколько лет мероприятие проводят на Пионерской площади. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин
Уже несколько лет мероприятие проводят на Пионерской площади. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

В Смольном готовят поправки в правила размещения торговых точек.

Рождественская ярмарка займет вместо привычной Пионерской площади центр Санкт-Петербурга зимой 2019/2020 года. Сейчас в Смольном обсуждают улицы, на которых появятся лавочки.

Нестационарная торговля в Петербурге подчиняется жестким правилам, так что Смольному нужно добавить ярмарки в список исключений через поправки в законодательства Петербурга, сообщили “Фонтанке” в Смольном 6 июля. Представители вице-губернатора Евгения Елина подчеркнули, что власти хотят провести ярмарку в историческом центре Петербурга.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге обычно начинает работу в 20-ых числах декабря и заканчивается вместе с новогодними праздниками.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге сегодня начинается Geek Picnic.

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