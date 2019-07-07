СМИ: совладелец Старбанка в розыске вернулся в Петербург

Банкир снял номер в гостинице с видом на Исаакиевский собор. Фото: pixabay.com

Банкир снял номер в гостинице с видом на Исаакиевский собор. Фото: pixabay.com

Аванесова ищут за особо крупное хищение средств, но в этот раз задерживать не стали.

Глава совета директоров Старбанка Агаджан Аванесов якобы вернулся в Санкт-Петербург и живет в гостинице недалеко от Исаакиевского собора. Банкир числится в федеральном розыске по уголовному делу об особо крупном хищении в Калининском районе Петербурга.

Следователи считали, что Аванесов скрывается в Швейцарии, сообщает “Фонтанка” 7 июля. Банкир занял номер в Four Seasons Lion до 9 июля. Сотрудники полиции якобы встретились с ним, но не стали задерживать.

От Аванесова и акционеров Старбанка требуют 15 млрд рублей — иск на эту сумму был подан в этом апреле. Старбанк лишился лицензии в 2016 году, после того, как в Центробанке заметили подозрительные операции по выводу денег за рубеж.

Старбанк появился в 1980 году, но в Санкт-Петербурге никогда не открыли его точек продаж: он действовал в Центральном районе РФ, на Урале, в Сибири и Приволжье.

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