Deutsche Bank уволит 18 тыс. человек

Вполне вероятный крах Deutsche Bank способен запустить мировой финансовый кризис. Фото: pixabay.com
Вполне вероятный крах Deutsche Bank способен запустить мировой финансовый кризис. Фото: pixabay.com

Deutsche Bank планирует реорганизацию, в ходе которой будут сокращены около 18 тыс. сотрудников из 91,5 тыс.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном после вчерашнего заседания наблюдательного совета банка. Реорганизация продлится до конца 2022 года и будет обойдется Deutsche Bank примерно в 7,4 млрд евро. Deutsche Bank — крупнейший финансовый институт Германии, имеющий представительства более чем в 70 странах. Отделение Deutsche Bank в Петербурге находится в бизнес-центре «Северная столица» в Волынском переулке.

Deutsche Bank уже довольно давно балансирует на грани банкротства из-за невероятного количества плохих активов. Международный валютный фонд признал его самой большой угрозой для мировой финансовой системы, способной запустить глобальный кризис. В прошлом году Deutsche Bank был исключен из европейского индекса голубых фишек Euro Stoxx 50. Последние годы банк сотрясают скандалы, связанные с различными злоупотреблениями. Несколько лет назад у Deutsche Bank обнаружилась дыра в балансе размеров в 12 млрд евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что разыскиваемый совладелец Старбанка вернулся в Петербург.

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