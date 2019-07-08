Госжилинспекция выписала за июнь 525 предписаний

За июнь Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) провела 1 тыс. 296 контрольно-надзорных мероприятий.
По итогам месячной работы ведомство выдало 525 предписаний на устранение нарушение жилищного законодательства и составило 252 протокола об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 24 млн 44,3 тыс. рублей, сообщили в ГЖИ.
Ранее Государственная жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг лучший районов Петербурга. Меньше всего замечаний по итогам мая получили Кронштадтский, Пушкинский и Калининский районы. Больше всего жалоб Инспекция получила от жителей Центрального района.
Обращения горожан были связаны с завышенной квартплатой, некачественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг и нарушением правил управления многоквартирными домами.