Госжилинспекция выписала за июнь 525 предписаний

ГЖИ отчиталась о работе за июнь. Фото: pixabay.com

ГЖИ отчиталась о работе за июнь. Фото: pixabay.com

За июнь Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) провела 1 тыс. 296 контрольно-надзорных мероприятий.

По итогам месячной работы ведомство выдало 525 предписаний на устранение нарушение жилищного законодательства и составило 252 протокола об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 24 млн 44,3 тыс. рублей, сообщили в ГЖИ.

Ранее Государственная жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг лучший районов Петербурга. Меньше всего замечаний по итогам мая получили Кронштадтский, Пушкинский и Калининский районы. Больше всего жалоб Инспекция получила от жителей Центрального района.

Обращения горожан были связаны с завышенной квартплатой, некачественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг и нарушением правил управления многоквартирными домами.