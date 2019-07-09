Ford Focus стал самым продаваемым авто в Петербурге

Ford Focus - лидер по продажам в Петербурге в 2019 году. Фото: Википедия

Ford Focus - лидер по продажам в Петербурге в 2019 году. Фото: Википедия

Петербургские автомобилисты во втором квартале 2019 года отдали предпочтение Ford Focus. Модель стала лидером по объему продаж.

Автомобильный рынок Петербурга изучили эксперты «Авито Авто». Выяснилось, что средняя цена машины по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 6,1% и составила 422 тыс. рублей.

В рейтинге городов по доступности автомобилей Петербург занял одиннадцатое место. Дешевле всего покупка транспорта обходится жителям Барнаула и Омска.

Самым продаваемыми брендами оказались АвтоВАЗ (LADA) и Ford. Самой востребованной машиной стал американский Ford Focus, его средняя стоимость — 298 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Hyundai Solaris со средней ценой 491 тыс. рублей и Mitsubishi Lancer. Такая машина обойдется примерно в 253 тыс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге замечен рост автомобилизации. За прошедшие восемь лет этот показатель увеличился до 320 машин на 1 тыс. жителей.