Резервные дни ЕГЭ дали Петербургу новых стобалльников

Число безукоризненных работ значительно выросло в сравнении с 2018 годом.

Выпускники, написавшие ЕГЭ в резервные дни, дали Петербургу еще 15 стобалльных результатов. Общее число стобалльных работ выросло до 563-ех, сообщили в Смольном 12 июля.

В 2018 году в Петербурге насчитали 423 безукоризненные работы. При этом 48 выпускников в этом году смогли написать сразу два экзамена на максимальные баллы — год назад их было лишь 17.

Резервные дни ЕГЭ длились с 17 июня по 1 июля. Ими воспользовались около 6 тысяч человек, которые заканчивали школу раньше, а еще те, кто пропустил основные даты по уважительным причинам или просто не набрал проходное число баллов с первой попытки.

В Петербурге в 2019 году, по данным Смольного, насчитали 25,5 тысяч выпускников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ЕГЭ хотят сделать цифровым.