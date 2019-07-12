Пчелы массово гибнут в России из-за пестицидов

Около 85% овощей и фруктов взаимодействуют с пестицидами. Фото: pixabay.com

Около 85% овощей и фруктов взаимодействуют с пестицидами. Фото: pixabay.com

Россельхознадзор предлагает вернуть Минсельхозу инструменты контроля.

В России массово погибают пчелы. В Россельхознадзоре винят в этом агрохимикаты.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила в пятницу 12 июля, что в России уже 8 лет не контролируют изготовление и использование пестицидов. Ситуацию должен взять под контроль Минсельхоз, считает она.

Мелано объяснило, что Россельхознадзор потерял полномочия по контролю химикатов в 2011 — сейчас ведомство занимается ими лишь тогда, когда сама продукция оказывается в продаже. Около 85% фруктов и овощей выращены с помощью агрохимикатов, привела цифры ВОЗ Мелано.

Минсельхоз порекомендовал пасечникам высчитывать сумму ущерба с помощью выездных лабораторий и предложил проводить консультации среди производителей.

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