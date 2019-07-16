Жилком проверил, как идет капремонт фасадов и крыш в Петербурге

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев проверил, как идет капитальный ремонт крыш и фасадов зданий в Петроградском и Центральном районах Петербурга.

Были осмотрены четыре адреса: дом 27, корпус 2 по 2-й Советской улицы, дом 24 по Кирочной улице, дом 82 по набережной реки Мойки и дом 34 по Чкаловскому проспекту.

В ходе объезда был дан ряд поручений. В частности, Борщев поручил привлечь альпинистов к мытью окон на Кирочной, 24 и разделить график работ на этапы по срокам.

В доме 82 на набережной Мойки, как оказалось, работы не ведутся по выходным. Для того, чтобы ускорить ремонт, поручено увеличить количество рабочих до 60 человек и согласовать график работы на выходных с жильцами.

В объезде также участвовали представители районных администраций, жилищного агентства, Фонда капитального ремонта и подрядной организации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капремонт жилого дома на улице Чехова проходил с нарушениями.