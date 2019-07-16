В Смольном рассчитывают в два раза ускорить рост промпроизводства

В ближайшие пять лет объем промышленного производства в Петербурге должен расти на 10% в год. Об этом заявил председатель комитета по промышленности и инновациям Юрий Калабин.

На 2019-й год запланирован рост в размере 591,8 млрд рублей. К 2024 году доходы бюджета в Петербурге от промышленного производства должны быть увеличены до 1 трлн.

«…тот 1 триллион бюджета по итогам 2024 года, который обещан горожанам, означает, что мы должны расти на 10% в год. Я считаю, что это реально», — отметил Калабин в интервью «Фонтанке».

Напомним, индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 4,9%. Это в два раза больше, чем в целом по стране. Общероссийский показатель равен 2,4%.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что достичь высоких показателей в промышленном производстве в Петербурге удалось за счет обрабатывающих и машиностроительных предприятий.