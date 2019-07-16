Застройщик «Норманн» объявлен банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал проблемного крупного застройщика ООО «Норманн» банкротом.

На данный момент у компании и её дочерних предприятий было почти 6 тысяч дольщиков. В Ленинградской области компания вела строительство пяти очередей жилого фонда, а в самом Санкт-Петербурге простаивают три крупных жилых комплекса.

Сейчас суд ввел процедуру конкурсного производства. Скоро начнется поиск новых инвесторов для продолжения строительства незаконченных объектов недвижимости. После этого им будут переданы права застройщика учётом преференций.

Ранее глава организации Владимир Смирнов был обвинен в мошенничестве, которое совершил в ходе строительства жилого комплекса «Девяткино 2.0».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сочи улетевшая крыша с кафе ранила пассажира поезда «Адлер — Санкт-Петербург».