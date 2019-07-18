Австралийские муравьи готовятся к Армагеддону из-за дождей

Ученые-энтомологи наблюдали за муравьями в течение 22 лет. Фото: pixabay
Ученые-энтомологи наблюдали за муравьями в течение 22 лет. Фото: pixabay

Из-за увеличения выпавших осадков, австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону.

Ученые-энтомологи из Университета Сиднея и Университета Ла Троба наблюдали за муравьями в течение 22 лет, за это время было обнаружено увеличение популяции муравьев-тиранов в центральной Австралии в пустыне Симпсон. Вода является основным фактором выживания агрессивного вида насекомых.

Оказалось, что в период увеличения осадков популяция данных муравьев увеличивается и они способны регулировать время своей активности. Средняя температура окружающей среды муравьев может увеличиваться, но их гибкость по отношению к окружающей среде позволяет им пережить отрезок времени до следующего сильного ливня.

Несмотря на повышенную выживаемость у муравьев, они плохо переносят резкую смену погоды и влажности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые назвали неожиданный напиток, повреждающий зубную эмаль. Профессор из Бернского университета Адриан Люсси провел исследование, изучив воздействие более 100 видов напитков на зубную эмаль.

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