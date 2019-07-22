На СТС опровергли информацию о закрытии сериала «Воронины»

Представители российского телевизионного канала СТС прокомментировали информацию о закртыии популярного сериала «Воронины».

Отмечается, что телесериал стабильно выдает высокие рейтинги, в связи с чем СТС не намерены закрывать «Ворониных», сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова представителей телеканала СТС.

Слухи о закрытии были спровоцированы публикацией актрисы Екатерины Волковой, которую она разместила в своем Instagram. Она опубликовала фотографию с кухни, которая являлась одной из локаций телесериала, и намекнула на окончание проекта, в том числе сообщив о том, что съемочный павильон скоро будет разобран.

Вскоре в аккаунте актрисы появились новая публикация, где она рассказала о том, что работа над новым сезоном сериала уже начата. По словам Волковой, зрителей ждет один из самых интересных сезонов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вышел трейлер фильма о ритуальных убийствах в Петербурге.