У молодого петербуржца со стрельбой отобрали велосипед

Полицейские позже задержали подозреваемого в разбое на Большом Казачьем.

Полиция Адмиралтейского района Петербурга в субботу приняла заявление от очевидца, который увидел, как неизвестный выстрелил из пистолета в лицо другому, забрал его велосипед и уехал. Злоумышленник двигался по Большому Казачьему в сторону Фонтанки.

На месте происшествия полицейские Петербурга выяснили, что “Скорая помощь” забрала с собой 18-летнего владельца велосипеда, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 июля. Он оценил сумму ущерба в 110 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело о разбое и вскоре задержали 34-летнего мужчину, который уже сознался в совершении преступления. В полиции Петербурга не уточнили, удалось им вернуть похищенный велосипед.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Выборга пришел в полицию и сознался в угоне.