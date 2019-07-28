Со студентки на Университетской сняли порчу и украшения

Сумму ущерба оценили примерно в 20 тысяч рублей.

Молодая девушка обратилась в полицию Василеостровского района Петербурга и рассказала, что неизвестная женщина похитила у нее деньги и украшения. Выяснилось, что студентке предложили снять порчу.

Неизвестная подошла к 20-летней жительнице Петербурга в субботу 27 июля. Ей удалось присвоить золотые украшения и деньги. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей, передали Gazeta.SPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 июля. Полиция возбудила дело о мошенничестве и уже начала поиск загадочной женщины.

По статье 159 УК РФ части 2 можно получить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или даже лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у жителя Санкт-Петербурга отобрали велосипед, выстрелив в лицо.