Дождь может испортить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой

Ветер дует с севера — в Калининском районе уже собрались тучи.

Непогода может помешать петербуржцам насладиться концертом в честь Дня Военно-морского флота на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в воскресенье 28 июля.

Спасатели МЧС предупредили петербуржцев о возможном кратковременном дожде в воскресенье. При этом в Калининском районе Петербурга уже серьезно усилился ветер и ходят тучи: дождь начинался, но тут же заканчивался.

В городе 23 градуса тепла. Ветер дует с севера, так что вполне может пригнать тучи в центр Санкт-Петербурга. Последние два дня в Петербурге были особенно жаркими, так что не стоит исключать вероятность грозы.

На день ВМФ власти Петербурга подготовили обширную концертную программу: на сцену выйдет Розенбаум, “Чайф”, “Сурганова и Оркестр”, “Хор Турецкого” и другие. Вечер планировали завершить салютом, как Gazeta.SPb ранее сообщила.