Петербургское небо раскрасили в триколор в честь Дня ВМФ

Петербургское небо раскрасили в триколор в честь Дня ВМФ
Самолеты и вертолеты находились на высоте в 200 м. Фото: 78.ru

В воскресенье, 28 июля, в Санкт-Петербург широко празднуется День Военно-морского флота.

В честь праздника над Северной столицей пролетели более 40 боевых летательных аппаратов. Таким образом завершился Главный военно-морской парад, приуроченный к празднованию Дня ВМФ.

Самолеты и вертолеты морской авиации в количестве не менее 40 единиц пролетели над центральной частью города. В конце колонны следовали штурмовики Су-25 тактической группы. Они выпустили полосы дыма в цвета государственного российского флага на высоте не менее 200 метров.

Экипажи самолетов и вертолетов представляли четыре оперативных аэродрома Западного Военного Округа, которые находятся на территории Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской и Вологодской областей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дождь может испортить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой.

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