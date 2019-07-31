С улиц Ивангорода уберут транзитный транспорт

Транспорт, следующий на автомобильный пропускной пункт, создает неудобства для местных жителей и негативно воздействует на инфраструктуру города. Фото: pixabay

Транспорт, следующий на автомобильный пропускной пункт, создает неудобства для местных жителей и негативно воздействует на инфраструктуру города. Фото: pixabay

На международном пункте пропуска через российско-эстонскую границу создадут «зону ожидания». Это поможет убрать транзитный транспорт с улиц города.

На совещании по вопросам упорядочения движения по уличной сети Ивангорода Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что современные коммуникации позволяют разгрузить городскую сеть от очередей приграничного транспорта создать комфортные условия пересечения границы. Он добавил, что первые этапы по благоустройству ивангородских переходов уже выполнены. Об этом пишет пресс-служба правительства Ленобласти.

На совещании было предложено построить парковку-накопитель — зону ожидания, которая предназначается для транзитного транспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди. Также в ходе встречи отмечено, что транспорт, следующий на автомобильный пропускной пункт, создает неудобства для местных жителей и негативно воздействует на инфраструктуру города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко назвал приоритеты развития Ленобласти до 2030 года.