Пассажирские суда пустят под мосты Петербурга

Министерство транспорта выступило с инициативой разрешить пассажирским круизным лайнерам проходить под петербургскими разведенными мостами.

По действующим правилам прохождение под разведенными мостами пассажирских судов одновременно с грузовыми запрещено, сообщает «Петербургский дневник». Запрет был веден в 2013 году после нескольких инцидентов с прогулочными катерами на Неве и был призван обеспечить безопасность. Однако теперь Минтранс хочет отменить это положение для современных судов, оборудованных винторулевыми колонками и подруливающими устройствами, чтобы стимулировать развитие круизного туризма. Кроме того, предполагается снять ограничения для любых пассажирский судов в то время, когда по Неве не идут грузовые караваны.

Минтранс опубликовал для обсуждения проект приказа, содержащий отмену запрета. Если его положительно оценит общественность, изменения будут внесены в Правила движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге планируют построить новый круизный паром