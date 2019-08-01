S7 Airlines переименовалась в “Сибирь” из-за лесных пожаров

S7 Airlines переименовалась в “Сибирь” из-за лесных пожаров
Размер флота "Сибири" составляет 101 судно. Фото: "Сибирь"

Старое название вернут, когда соберут деньги на 1 млн деревьев.

Авиакомпания S7 Airlines решила на время вернуть себе название “Сибирь”, которая она носила раньше. В компании собираются помочь восстановлению лесов в Сибири.

Компания намерена отчислять по 100 рублей с каждого билета в Сибирь, сообщили Gazeta.SPb в авиакомпании “Сибирь” 1 августа. Когда в фонде наберется достаточно денег для посадки 1 млн деревьев, тогда компания вернет себе старый бренд.

Лесные пожары в Сибири достигли площади в 3 млн га. В компании подчеркнули, что просто остановить их недостаточно.

Авиакомпания “Сибирь” появилась в 1992 году и провела ребрендинг в 2008 году. Сейчас размер ее флота составляет 101 судно. Насколько значимым станет изменение для пассажиров, пока сложно сказать — на табло Пулково, к примеру, на 1 августа сохраняется старое название. Адрес сайта авиакомпании не менялся.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что авиация МЧС начала тушить огонь в Красноярском крае.

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