Наркомана связали, чтобы он вылечился, а он взял и умер

В одном из домов в садоводстве «Чайка» в Волховском районе Ленобласти было найдено тело мужчины в ошейнике, наручниках и со связанными ногами. Таким образом его друзья пытались отучить его от наркотиков.

Полиция задержала двоих жителей Саперного, до смерти замучивших своего друга при попытке вылечить его от наркомании. По данным следствия, 33-летний хозяин дома вместе со своим младшим братом привезли на дачу своего знакомого, чтобы он пережил ломку без запрещенных веществ. Они связали зависимого и оставили одного. Сейчас эксперты будут выяснять, что именно стало причиной смерти наркомана, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в составе организованной группы), которая предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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