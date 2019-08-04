Наркомана связали, чтобы он вылечился, а он взял и умер

Наркомана связали, чтобы он вылечился, а он взял и умер
Радикальные методы "лечения" наркомании привели к смерти зависимого. Фото: pixabay.com

В одном из домов в садоводстве «Чайка» в Волховском районе Ленобласти было найдено тело мужчины в ошейнике, наручниках и со связанными ногами. Таким образом его друзья пытались отучить его от наркотиков.

Полиция задержала двоих жителей Саперного, до смерти замучивших своего друга при попытке вылечить его от наркомании. По данным следствия, 33-летний хозяин дома вместе со своим младшим братом привезли на дачу своего знакомого, чтобы он пережил ломку без запрещенных веществ. Они связали зависимого и оставили одного. Сейчас эксперты будут выяснять, что именно стало причиной смерти наркомана, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в составе организованной группы), которая предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе раскрыто покушение на убийство

наркоман наручники Раскрыто покушение на убийство в Выборгском районе смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Наркомана связали, чтобы он вылечился, а он взял и умер
В Петергофе прошло прощание с боксером Дадашевым
В США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек
У кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой
Владелец эвакуированного авто угнал полицейскую машину
Никитин выиграл полумарафон «Северная столица»
В Петергофе хоронят боксера Максима Дадашева
Гонщик Петров приехал на болиде в Бокситогорск