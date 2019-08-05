Штраф за незаконное использование здания подняли в 50 раз

Застройщики заплатят до 1 млн за заселение объекта без разрешения.

Застройщиков начнут жестче штрафовать за использование зданий без разрешения на ввод в эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Штрафы для юрлиц подняли в 50 раз.

Компании заплатят до 1 млн рублей в казну вместо прежнего максимума в 20 тысяч рублей, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 5 августа. Физлица оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей (в 5 раз больше, чем раньше). Чиновникам грозит штраф до 50 тысяч рублей — в 25 раз больше, чем раньше.

Госстройнадзор Петербурга привлек к ответственности шесть юрлиц и одно должностное лицо за 2018 год. Сумма штрафов составила 121,5 тысячу рублей. В ведомстве сообщают, что санкции действуют: застройщики попытались легализовать заселение своих объектов, либо законсервировали стройки до разрешения ситуации. Кроме этого, Госстройнадзор напомнил, что продолжит сносить “самострои”, которые появляются на участках Петербурга без разрешений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы.