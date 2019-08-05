Штраф за незаконное использование здания подняли в 50 раз

Штраф за незаконное использование здания подняли в 50 раз
За 2018 год штрафы выписали шести компаниям. Фото: pixabay.com

Застройщики заплатят до 1 млн за заселение объекта без разрешения.

Застройщиков начнут жестче штрафовать за использование зданий без разрешения на ввод в эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Штрафы для юрлиц подняли в 50 раз.

Компании заплатят до 1 млн рублей в казну вместо прежнего максимума в 20 тысяч рублей, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 5 августа. Физлица оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей (в 5 раз больше, чем раньше). Чиновникам грозит штраф до 50 тысяч рублей — в 25 раз больше, чем раньше.

Госстройнадзор Петербурга привлек к ответственности шесть юрлиц и одно должностное лицо за 2018 год. Сумма штрафов составила 121,5 тысячу рублей. В ведомстве сообщают, что санкции действуют: застройщики попытались легализовать заселение своих объектов, либо законсервировали стройки до разрешения ситуации. Кроме этого, Госстройнадзор напомнил, что продолжит сносить “самострои”, которые появляются на участках Петербурга без разрешений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы.

Госстройнадзор закон застройщики штрафы эксплуатация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Северное сияние ждет жителей Ленобласти этой ночью
Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского
Нобоа покидает “Зенит” и переходит в “Сочи”
Президент подписал закон об увеличении детских пособий
Штраф за незаконное использование здания подняли в 50 раз
Пенсионерка из Петербурга отсудила право снимать чиновников без их согласия
Фургон сбил пешехода на переходе в Парголово
«Пассажиравтотранс» отказался от закупки современных автобусов