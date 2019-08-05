Семилетняя девочка, избитая в Ингушетии, лишится руки

Девочку привезли в больницу Назрани в начале июля, но быстро отправили в Москву из-за серьезности травм. Фото: pixabay.com

Девочку привезли в больницу Назрани в начале июля, но быстро отправили в Москву из-за серьезности травм. Фото: pixabay.com

Детский омбудсмен Ингушетии на 3 месяца возьмет на себя ответственность за ребенка.

Врачи отрежут правую руку девочке, которую избили в Ингушетии. Локтевой сустав попробуют сохранить.

Консилиум врачей считает необходимой ампутацию, сообщил глава НИИ Леонид Рошаль 5 августа. Врачи не станут трогать левую руку, а обожженные ягодицы уже зажили.

Девочку привезли в больницу Назрани в июле, но быстро отправили в Москву из-за серьезности травм. В Ингушетии уже заключили под стражу тетю девочки, которая, по данным СК, воспитывала ее без каких-либо документов — и, похоже, безжалостно.

Детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева на 3 месяца взяла на себя опеку девочки и начнет официально ее представлять. При этом Чакхиева пока не знает, как устроят будущее ребенка, когда 3 месяца подойдут к концу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что избитую девочку готовы удочерить десятки людей.