Шестеро иранцев не смогли сбежать из России в Европу

Граждане Исламской Республики Иран были задержаны в ходе попытки незаконного убытия в Финляндию.
Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых иностранцев в пограничной зоне Выборгского района Ленобласти.
Как установили пограничники, граждане прилетели в Россию 7 августа текущего года, после чего совершили перелёт в Петербург, откуда попытались проникнуть на территорию Евросоюза, однако в ходе осуществления этого мероприятия были задержаны, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В настоящий момент все шестеро переданы сотрудникам российской полиции. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.
Напомним, ранее GazetaSpb писала, что в Ленобласти труп убитой девушки был выброшен из окна.