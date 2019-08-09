Шестеро иранцев не смогли сбежать из России в Европу

Продолжаются попытки использовать Россию в качестве плацдарма для эмиграции в Евросоюз. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Продолжаются попытки использовать Россию в качестве плацдарма для эмиграции в Евросоюз. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Граждане Исламской Республики Иран были задержаны в ходе попытки незаконного убытия в Финляндию.

Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых иностранцев в пограничной зоне Выборгского района Ленобласти.

Как установили пограничники, граждане прилетели в Россию 7 августа текущего года, после чего совершили перелёт в Петербург, откуда попытались проникнуть на территорию Евросоюза, однако в ходе осуществления этого мероприятия были задержаны, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящий момент все шестеро переданы сотрудникам российской полиции. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.