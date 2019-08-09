Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Авария произошла в Астрахани, никто пострадал.

Сегодня 9 августа Drom сообщил об аварии с участием элитного российского лимузина Aurus. Проезжавшим мимо колонны автомобилей микроавтобус Peugeоt с правого боку задел автомобиль и сбил боковое стекло.

Очевидцы оперативно начали снимать событие на камеру, ведь это первый инцидент с участием правительственного автомобиля этой модели. После случившегося пострадавший Aurus сразу же был накрыт чехлом.

Машины Aurus входят в проект «Кортеж», задача которого состоит в создании средств передвижения для первых лиц. Цена Платформа существует с 2013 года, а данная модель лимузина была впервые презентована на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года. На европейском рынке презентация состоялась 5 марта этого года.

Ранее GazetaSPB сообщила об аварии под Лугой.