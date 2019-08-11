Сбитый мальчик на станции «Ручьи» оказался игроком «Зенита»

Мальчик, который не успел перебежать дорогу через рельсы станции «Ручьи», оказался защитником детского футбольного клуба «Зенит 84». Игрока сбил поезд два дня назад.

Как сообщает ДФК Зенит 84, Довлатову Максиму было 15 лет. Федерация футбола принесла соболезнования родным и близким мальчика.

В 2019 году погибший Максим сыграл в первенстве Петербурга по футболу юношеских команд второй лиги 11 матчей. Спортсменом были забиты четыре мяча.

Ранее в GazetaSpb сообщали о том, что гибель мальчика на рельсах стала поводом для возбуждения уголовного дела. Мальчик перебегал дорогу, когда его сбил поезд. Вначале информация поступила от очевидцев, позже ее подтвердили сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности движения.