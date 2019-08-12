Бузова намекнула подписчикам на свадьбу с Батрудиновым

Бузова намекнула подписчикам на свадьбу с Батрудиновым
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Певица выложила фотографию и подписала его двусмысленно.

Фотографию выложила в Instagram-аккаунте Ольга Бузова. На ней звезда стоит вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в кортком кружевном платье.

«Когда нет выхода — только вход… Тимур @timurbatrutdinov, что мы делаем», — написала девушка под снимком.

Скорее всего, Бузова и Батрудинов уже начала сниматься в их совместном шоу «План Б», в рамках которого главным холостячке и холостяку России будут искать вторые половинки. Если ничего не выйдет, то они пообещали жениться друг на друге. Певица, считают поклонники, могла бы быть счастлива с комиком, так что они будут только рады их союзу.

Напоминаем, что Ольга Бузова уже искала любовь в шоу «Замуж за Бузову», но это не закончилось ничем хорошим – Денис Лебедев, смогший завоевать сердце певицы, оказался мошенником.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова интригует поклонников снимком своего «лайкера».

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