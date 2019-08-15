Непал планирует ограничить посещение Эвереста

Непал планирует ограничить посещение Эвереста
Эверест продолжает уносить человеческие жизни. Фото: pixabay.com

Власти Непала задумываются о том, чтобы не позволить неопытным альпинистам совершать попытки восхождения на Эверест.

Как передаёт Reuters, с начала 2019-го года при попытках покорить высочайшую вершину земли погибло уже 21 человек. Данный факт заставил правительство Непала задуматься о том, чтобы повысить цену за право взойти на гору, а также допускать к восхождению только тех альпинистов, которые хотя бы раз бывали на высоте выше 6500 метров.

Также планируется ввести медицинский контроль — желающие потягаться с горной вершиной должны будут предоставить справки об отсутствии у них серьёзных проблем со здоровьем.

На сегодняшний момент подняться на Эверест может любой, оплативший сбор в 11 тысяч долларов. Эту цену Непал также планирует увеличить — до 35 тысяч.

Ранее GazetaSPb передавала, что курс рубля на Московской бирже продолжил снижаться.

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