Евро и доллар продолжают расти

Евро и доллар продолжают расти
Рубль продолжает падать, а нефть дешеветь. Фото: pixabay.com

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 1 апреля 2019 года превысил 74 рубля.

С закрытия торгов в среду курс евро и доллара увеличился до 74,005 руб и 66,365 рублей соответственно. Это на 44,5 и 35 копеек выше, чем цифры предыдущего дня. Одновременно с этим падает цена на нефть, и оставляет желать лучшего коньюктура мировых рынков.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», причиной для негативной динамики рубля является нестабильное положение на мировых рынках: в частности, обострение «торговой войны» между Китаем и США, а также сообщения о росте бюджетного дефицита в США. Всё это вызывает у инвесторов опасения мировой рецессии и дополнительно ослабляет рубль.

Одновременно с этим продолжается уменьшение нефтяных цен — так, цена на нефть марки упала до 59,1 доллара за баррель.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в торговой войне между КНР и США наметился новый виток.

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