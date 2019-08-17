Девочку не взяли в немецкий хор мальчиков и ее мать подала в суд

До сих пор в хор брали только мальчиков. Фото: pixabay.com

До сих пор в хор брали только мальчиков. Фото: pixabay.com

Женщина считает факт отказа дискриминацией и ущемлением равных возможностей.

Мать 9-летней немки подает в суд на берлинский Государственный кафедральный хор мальчиков. Ее дочери отказали в месте в составе.

Женщина считает факт отказа приема дискриминацией, передает Tagesspiegel. Немка заявила, что ее дочь уже пела в разных хоровых коллективах до этого и сама хотела стать частью мальчишеского хора. Она обладает правами на такие же возможности, как и мальчики, и должна попасть в состав, считает заявительница.

Приемная комиссия одного из старейший музучреждений столицы Германии ответила, что кандидатку не взяли потому, что ее голос не будет отвечать общему звучанию. Кроме этого члены комиссии сомневаются в мотивированности девочки и перспективах хорошего общения с ее родными. До сих пор в хор брали только мальчиков.

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