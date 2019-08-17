Фанаты “Зенита” пришли в ярость из-за судейства на матче с “Ахматом”

Бригада Алексея Матюнина отменила два мяча, забитых петербургским клубом.

Болельщики футбольного клуба Петербурга расстроены результатом встречи “Зенита” и “Ахмата” — 0:0. Фанатов не устроила работа судейской бригады на субботнем матче на “Газпром арене” 17 августа.

Основные претензии к бригаде Алексея Матюнина состоят прежде всего в отмене двух голов. Ерохин вышел один на один с вратарем “Ахмата” на 7-ой минуте матче, но защитник и капитан чеченцев Уциев грубо нарушил правила. После того как Ерохин оказался на газоне, Сердар Азмун завершил начатое и забил мяч в ворота, но судья решил его не засчитывать, а отправил Уциева на скамейку красной карточкой.

Фото: скриншот https://vk.com/zenitПосле этого Ригони забил мяч на 51-ой минуте матча, но арбитры посчитали, что удар выполнен из положения “вне игры”. Фанаты уверены, что Матюнин должен был засчитать хотя бы первый гол. Сейчас пользователи соцсетей обсуждают, может ли что-то изменить система VAR и почему “Зенит” не смог воспользоваться численным преимуществом.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” не смог победить “Ахмат” на домашнем поле.