Фанаты “Зенита” пришли в ярость из-за судейства на матче с “Ахматом”

Фанаты “Зенита” пришли в ярость из-за судейства на матче с “Ахматом”
Ранее петербуржцы при судействе Матюнина одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Фото: "Зенит"

Бригада Алексея Матюнина отменила два мяча, забитых петербургским клубом.

Болельщики футбольного клуба Петербурга расстроены результатом встречи “Зенита” и “Ахмата” — 0:0. Фанатов не устроила работа судейской бригады на субботнем матче на “Газпром арене” 17 августа.

Основные претензии к бригаде Алексея Матюнина состоят прежде всего в отмене двух голов. Ерохин вышел один на один с вратарем “Ахмата” на 7-ой минуте матче, но защитник и капитан чеченцев Уциев грубо нарушил правила. После того как Ерохин оказался на газоне, Сердар Азмун завершил начатое и забил мяч в ворота, но судья решил его не засчитывать, а отправил Уциева на скамейку красной карточкой.

Фото: скриншот https://vk.com/zenitПосле этого Ригони забил мяч на 51-ой минуте матча, но арбитры посчитали, что удар выполнен из положения “вне игры”. Фанаты уверены, что Матюнин должен был засчитать хотя бы первый гол. Сейчас пользователи соцсетей обсуждают, может ли что-то изменить система VAR и почему “Зенит” не смог воспользоваться численным преимуществом.

Фото: скриншот https://vk.com/zenit

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” не смог победить “Ахмат” на домашнем поле.

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