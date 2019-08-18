В центре Петербурга снесли часть доходного дома XIX века

Очевидцы рассказали, что рабочие снесли лицевую часть доходного дома А.И. Крутикова вопреки утвержденному проекту реставрации.

Петербуржцы поднимают шумиху вокруг доходного дома купца А.И. Крутикова, который находится на 11-й Красноармейской улице, 7. О незаконном демонтаже лицевого корпуса здания, вопреки утвержденному проекту, сообщает группа «Градозащитный Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Работы по реконструкции дома проходят в рамках программы «Молодежи — доступное жилье», их выполняет ООО «Строительная фирма «Ирон». Согласно утвержденному проекту, рабочие должны были снести только флигель, который пристроен к зданию со стороны двора. Однако, активисты заметили, что фасад здания, выходящий на главную улицу, также начали демонтировать.

Градозащитники отмечают, что ранее данный подрядчик уже был замечен в несанкционированных сносах. Так, в 2012 году фирма незаконно снесла дом 145 по набережной Фонтанки.

Дом купца Крутикова построен в конце XIX века. Он не является объектом культурного наследия, однако охраняется как историческое здание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на крыше доходного дома Танского начали восстанавливать башню со шпилем.