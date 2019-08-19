Понедельник в Петербурге станет теплым, но дожди не исключены

Неделя станет облачной: не жаркой, но и не холодной. Фото: pixabay.com

Неделя станет облачной: не жаркой, но и не холодной. Фото: pixabay.com

Ветер в Северной столице усилится до 10 м/с, а в пригородах может похолодать до 9 градусов.

Новая неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплого понедельника. Впрочем, вероятность коротких дождей не исключена.

Северной столице пообещали 19 августа облачную погоду с прояснениями, переменный ветер, который может составлять от 1 м/с до 10 м/с, особенно если задует с юга, и до 24 градусов тепла, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. При этом синоптики заявили о возможном похолодании до 9 градусов в пригородах и коротких дождях.

Предполагается, что неделя станет облачной, не слишком жаркой, но и не чересчур холодной — температура воздуха сохранится на уровне 18-22 градусов тепла. Осадки не исключены, однако серьезных гроз и ливней Петербургу пока не предвещают.

Ранее GazetaSPb сообщила, что синоптик призвал петербуржцев ловить лето.