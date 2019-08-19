Новым главой «Морской порт Санкт-Петербург стал Андрей Зубарев

Новым главой &#171;Морской порт Санкт-Петербург стал Андрей Зубарев
Андрей Зубарев. Фото: seaport.spb.ru

В понедельник, 19 августа, на должность управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен Андрей Зубарев, который ранее возглавлял АО «Нева-Металл».

Ранее «Морской порт» возглавлял Владислав Жуков, он занимал должность директора организации с 2017 года. В течение последних шести лет Андрей Зубарев занимал должность руководителя стивидорной компании ПАО «Северсталь», ЗАО «Нева-Металл». До 2013 года он работал в российском представительстве швейцарской фирмы «Северсталь Экспорт ГмбХ».

На новой должности Зубареву предстоит реализовать программы повышения операционной эффективности и IT-автоматизации бизнес-процессов.

Для справки добавим, что АО «Морской порт Санкт-Петербург» является крупнейшим оператором, который оказывает услуги по перевалке всех видов сухогрузов в Большом Порту Петербурга. В прошлом году «Морской порт Санкт-Петербург» перегрузил 7,7 млн тонн.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Астратова возглавила комитет по труду и занятости в Ленобласти.

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Новым главой «Морской порт Санкт-Петербург стал Андрей Зубарев
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