Минтранс признал невозможной абсолютную защиту аэропортов от птиц

"Абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц". Фото: pixabay

"Абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц". Фото: pixabay

В ведомстве заявили, что аэропорт в Жуковском полностью отвечает всем требованиям защиты от пернатых, однако полное обеспечение защиты от птиц невозможно, тем более, когда самолет уже взлетел.

Министр транспорта РФ Александр Юрчик заявил, что орнитологическая безопасность является элементом системы безопасности полетов и в каждом российском аэропорту она соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации.

«Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё — невозможно ничего сделать», — приводит слова Юрчика РИА Новости.

Замминистра предлагает создать системы непривлечения птиц для безопасности, к примеру, закрывать свалки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области. ЧП произошло из-за попадания птиц в двигатели.