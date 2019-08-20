Вторник в Петербурге и Ленобласти будет теплым

Вторник в Петербурге и Ленобласти будет теплым
Дождя в городе вероятнее всего не будет. Фото: pixabay.com

На территории Северной столицы сегодня, 20 августа, синоптики прогнозируют повышение отметки термометра до 23 градусов тепла. Вероятнее всего осадков не будет.

В дневное время ветер усилится до 5-10 м/с. Незначительное повышение атмосферного давления будет слабо ощущаться.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», неблагоприятные погодные условия не прогнозируются. Периодически петербуржцев будет радовать солнце, выглядывающее из-за облаков.

В Ленобласти специалисты прогнозируют кратковременные дожди и сильный ветер. Температуру обещают на градус выше, чем в Петербурге, +24 градуса.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что благодаря погодным условиям заблудившийся мальчик остался жив. Потерявшийся остался один на один с тайгой, но благодаря погодным условиям смог дождаться спасателей.

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Вторник в Петербурге и Ленобласти будет теплым
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