В Санкт-Петербурге отметят 180-летие археолога Бранденбурга

Основателю военного музейного дела в России Николаю Ефимовичу Бранденбургу сегодня, 20 августа, исполняется 180 лет.

Церемония памяти состоится на Никольском кладбище в Северной столице. К месту захоронения возложат цветы и пройдет поминальная служба.

Как сообщили в Западном военном округе, желающие смогут посетить специальную выставку, которая пройдет в Военно-историческом музее артиллерии, войск связи и инженерных войск Минобороны РФ.

На церемонии также расскажут об археологических работах генерала-лейтенанта и о его деятельности в музее. Его руководство историк возглавлял почти 30 лет.

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