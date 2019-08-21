Спасенный из Фонтанки гусь возвращен в естественную среду обитания

В новом месте птица быстро освоилась и скрылась в камышах. Фото: vk.com/megapolisonline

В новом месте птица быстро освоилась и скрылась в камышах. Фото: vk.com/megapolisonline

Найденного в начале августа серого гуся доставили в естественную среду. Дикая птица прошла курс реабилитации и теперь находится в «Южном побережье Невской губы».

Данное место специалисты выбрали неспроста, предполагалось, что гусь быстро адаптируется и ему будет комфортно на мелководье среди растительности.

Согласно данным комитета по природопользованию Северной столицы, чтобы вернуть птицу в природу, помогли сотрудники комитета, орнитологи и волонтёры.

Как и ожидалось, птица быстро освоилась и скрылась в камышах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 9 августа из реки Фонтанки выловили гуся. О случившемся очевидцы сообщили в социальной сети. Специалисты решали, нуждается ли птица в помощи.