Полиция выявила 120 нарушений во время рейда по овощебазе на Софийской

На овощебазе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полиция провела рейд соблюдения законодательства.

В ходе профилактического рейда на Софийской улице, сотрудники правопорядка проверили документы у 600 иностранных граждан.

В результате проверки было выявлено 120 административных правонарушений. Большая часть из них по нарушениям миграционного законодательства.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, по факту обнаруженных поддельных документов решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в полицию завила пострадавшая, которую обокрал неизвестный. На женщину напали сзади, а после выхватили сумку. Все случилось в вечернее время во Всеволожском районе Ленобласти. В результате розыска полицейские задержали подозреваемого в содеянном.