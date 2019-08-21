Опрос показал, что 40% россиян не нравятся себе на фото

Почти половина жителей России признались, что не нравятся себе на фотографиях. При этом мужчины к своим портретам относятся намного снисходительнее, чем женщины.

Своим изображением на фото недовольны 52% женщин и 37% мужчин. Согласно данным ВЦИОМ, ежедневно фотографируется 9% россиян. 20% ежемесячно делают фотографии своих возрастных изменений. Около 40% раз в полгода делают снимки на фотоаппарат. Каждый третий рассказал, что не видит в этом нужды. Не фотографируются совсем 29% россиян.

Треть россиян заявили, что не делают селфи, другие 41% делают фото самих себя раз в год.

Чаще всего для фото россияне используют телефоны, все реже применяются цифровые фотоаппараты и лишь каждый сотый россиян пользуется пленочная аппаратура.

Ранее в GazetaSPb сообщали о фотографиях Пугачевой, который удивили поклонников.