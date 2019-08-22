Уровень смертности в Ленобласти снизился на 4,5% за последнее полугодие

По мнению авторов исследования, горожан начали чаще госпитализировать и лечить непосредственно в медучреждении. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

По мнению авторов исследования, горожан начали чаще госпитализировать и лечить непосредственно в медучреждении. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Фонд «Здоровье» провел исследование, основываясь на данных Минздрава и выяснил что в 1028 году в стране выросло число госпитализаций и смертности внутри больниц.

По мнению авторов исследования, горожан начали чаще госпитализировать и лечить непосредственно в медучреждении, что можно считать положительной динамикой, поскольку люди перестают заниматься самолечением. Об этом пишет online47.

Исследование показало, что в прошлом году на 5,56% по всей стране выросла внутрибольничная летальность. Подобный рост был зафиксирован в 79 российских регионах, в том числе и в Ленобласти.

Помимо этого, стало известно, что за полгода в регионе на 4,5% снизился показатель уровня смертности. При этом, в остальных субъектах РФ данные показатели не превышают 3,1%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что все детские поликлиники в Ленобласти переоснастят к 2021 году. Переоснащение пройдет в рамках программы «Здравоохранение».