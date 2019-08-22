Выбрать профессию петербургским школьникам поможет «навигатор»

С 1 сентября в Петербурге заработает «Навигатор профессий». Это специальный ресурс, который поможет школьникам определиться с выбором специальности.

О запуске «Навигатора профессий» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на заседании Ассоциации профессиональных образовательных организаций Петербурга.

Ресурс станет сборником информации для школьников и их родителей. На нем будет размещена информация о том, куда поступить, какую профессию выбрать и где найти работу, сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе заседания Беглов также подчеркнул, что образовательные учреждения и предприятия должны организовать совместную работу по профориентации молодежи и технологии обучения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 2020 года начнет действовать предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.