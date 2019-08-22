За неуплату алиментов горе-отца ждут исправительные работы и удержание 10% от зарплаты

За неуплату алиментов горе-отца ждут исправительные работы и удержание 10% от зарплаты
Мужчина признал свою вину. Фото: pixabay.com

Жителя Петербурга обвиняют в неоднократной неуплате алиментов. Уголовное дело поддержала прокуратура Невского района.

Согласно судебному приказу, обвиняемый обязан ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетнего сына. Но более 2-х месяцев мужчина игнорировал выплату, из-за чего образовалась задолженность в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура города, подсудимый признал свою вину. Суд назначил горе-отцу наказание в виде исправительных работ и удержание 10% от ежемесячного дохода.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о намерениях прокуратуры в отношении компаний, которые нарушают законодательство при обращении с отходами. Поверку провели сотрудники правопорядка. Обвиняемые должны устранить нарушения, либо понесут наказание.

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