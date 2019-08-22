Cервис доставки здорового питания justfood зашел в Петербург с шавермой

В Петербурге начал работу московский сервис по доставке правильного питания justfood. К выходу на новый рынок меню дополнили новой позицией — ПП-шавермой.

«И мы не могли не добавить в меню легендарную питерскую шаверму, только приготовили ее в полезной версии: со свежими овощами и куриным филе, с чесночной пастой вместо калорийного соуса», — рассказал основатель сервиса Сергей Королев.

В составе шавермы также огурцы, помидоры, капуста и низкокалорийный сыр фета.

Пока из всех линеек сервиса для петербуржцев доступно только фитнес-питание Fit с калорийностью от 1 тыс. 200 до 2 тыс. ккал в сутки. Оно предназначено для тех, кто регулярно тренируется и ведет активный образ жизни.

Запуск других программ представители justfood обещают через месяц.

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