Активисты хотят перенести Приморский порт в Кронштадт

В Выборге прошла общественная дискуссия «Приморский порт: «За» и «Против». Диалога не получилось.

В обсуждении строительства нового порта участвовали члены Общественной палаты области, экологи, ученые и местные жители. Планировалось, что собравшиеся спокойно и конструктивно обсудят непростую ситуацию, сложившуюся вокруг строительства нового порта.

Однако вопросов к проектировщикам оказалось немного. На встречу пришло всего около десятка противников строительства порта. И, похоже, им было интереснее в очередной раз озвучить свои протестные настроения, а не выслушать оппонентов.

Экспертам — экологам из государственных и региональных организаций, а также приглашенным ученым так и не удалось вклиниться в монологи участников эко-протеста.

Более того, так называемые эко-защитники, поняв, что мнение экспертов не совпадает с их точкой зрения, попытались сорвать мероприятие и заявили о желании покинуть зал. Но затем передумали и, буквально, запутались в словах и предложениях. Часть из них хотела перепроверить результаты оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), оставшиеся перекрикивали соратников и убеждали, что обсуждать ОВОС не надо. И так все ясно.

«Мы против порта. Если вам надо, стройте лучше в Кронштадте», — выразил мнение протестующих один из активистов.

Спикеру дискуссии председателю Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрию Шевчуку пришлось одергивать «крикунов».

Cледующую дискуссию планируется провести ровно через месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодаря новому порту будет создано более 3,5 тысяч новых рабочих мест.