На Маршала Казакова произошло ДТП с участием трамвая

По словам очевидцев, в результате аварии есть жертвы. Фото: Gazeta.SPb

По словам очевидцев, в результате аварии есть жертвы. Фото: Gazeta.SPb

В пятницу, 23 августа, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей и трамвая. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Как сообщают в Gazeta.SPb очевидцы, около четырех часов дня на пересечении улицы Маршала Казакова и улицы Десантников произошло массовое ДТП. На перекрестке синий автомобиль «Хендай» столкнулся с трамваем, а бежевый «Киа Спортейдж» отлетел в столб.

По словам очевидцев, в результате аварии есть жертвы.

На месте происшествия уже находится автомобили ГИБДД, скорой помощи, а также аварийные службы. Известно, что трамвайные пути перекрыты и уже образовалась огромная пробка из трамваев №60.

Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП с участием перевозчика трамвая и мотоцикла произошло в Автово.