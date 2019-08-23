На Маршала Казакова произошло ДТП с участием трамвая

На Маршала Казакова произошло ДТП с участием трамвая
По словам очевидцев, в результате аварии есть жертвы. Фото: Gazeta.SPb

В пятницу, 23 августа, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей и трамвая. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Как сообщают в Gazeta.SPb очевидцы, около четырех часов дня на пересечении улицы Маршала Казакова и улицы Десантников произошло массовое ДТП. На перекрестке синий автомобиль «Хендай» столкнулся с трамваем, а бежевый «Киа Спортейдж» отлетел в столб.

Фото: Gazeta.SPb

По словам очевидцев, в результате аварии есть жертвы.

На месте происшествия уже находится автомобили ГИБДД, скорой помощи, а также аварийные службы. Известно, что трамвайные пути перекрыты и уже образовалась огромная пробка из трамваев №60.

Фото: Gazeta.SPb

Подробности аварии пока неизвестны.

Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП с участием перевозчика трамвая и мотоцикла произошло в Автово.

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